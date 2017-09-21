Учитель назвал справедливым выбор Оскаровского комитета

Режиссер фильма «Матильда» Алексей Учитель назвал справедливым выбор «Нелюбви» Андрея Звягинцева как претендента на «Оскар» от России. Об этом в четверг, 21 сентября, сообщает ТАСС.

«То, что "Матильда" не пройдет, было очевидно. Мне не обидно, я считаю, что выбор "Нелюбви" — справедливый. Мы все-таки только стартуем, а этот фильм — с прокатной историей, там есть чем гордиться. Все правильно», — заметил режиссер.

Учитель, который входит в состав Российского оскаровского комитета, также заметил, что тот нуждается в реформировании. По его словам, сейчас процесс отбора картины для выдвижения на премию в номинации «Лучший фильм на иностранном языке» не формализован. Полный состав членов комитета не разглашается.

«Матильда» входила в число фильмов, рассматривавшихся Учителем и его коллегами по организации. Также среди них были «Аритмия» Бориса Хлебникова, «Матильда» Алексея Учителя, «Теснота» Кантемира Балагова, «Как Витька Чеснок вез Леху Штыря в дом инвалидов» Александра Ханта, «Холодное танго» Павла Чухрая и другие.

90-я церемония вручения премии «Оскар» пройдет в Лос-Анджелесе 4 марта 2018-го. 23 января будут названы номинанты на награду.