Объявлен бюджет порнопародии на «Матильду»

На фильм Алексея Учителя «Матильда» может быть снята порнопародия. Автор идеи, пользователь Twitter KeyjiShemale рассказал у себя в блоге о том, какая сумма нужна на производство такой ленты.

«Меня уже месяц дергают по поводу порноверсии "Матильды". У меня все готово для продакшена. Но есть два момента. Лично мне после публикации на порнхабе грозят проблемы с законом. На это я готов, эмиграция как вариант. Но подставлять студию я не могу. Вследствие этого мне придется все снять на новой базе. А для этого нужны деньги. Готовы ли жаждущие стеба его оплатить?» — написал KeyjiShemale.

В следующей публикации была названа необходимая для съемок сумма — 1,2 миллиона рублей. По словам KejiShemale, бюджет обоснован необходимостью снимать картину на независимой студии, а на прибыль от проекта он не рассчитывает. Хронометраж ленты может составить 35-40 минут.

Пользователь Twitter KeyjiShemale регулярно рассказывает на своей странице о реалиях работы порноиндустрии. «Adult-контентщик, неприлежный семьянин. Видео и фото с площадки не выкладываю: у меня очень жесткий контракт, а у РФ не самое гуманное законодательство», — говорится в его профиле в соцсети.

«Матильда» выйдет в широкий российский прокат 26 октября. Лента посвящена отношениям будущего императора Николая II с балериной Матильдой Кшесинской. Наличие этой сюжетной линии в фильме стало объектом возмущения депутата Госдумы Натальи Поклонской, а также различных общественных организаций с религиозным уклоном — они считают, что такой подход к фигуре великомученика РПЦ оскорбит чувства верующих, и призывают запретить прокат ленты.