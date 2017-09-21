Лидера «Христианского государства» повторно задержали в Москве

Руководитель организации «Христианское государство — Святая Русь» Александр Калинин вновь задержан по делу о поджоге автомобилей у офиса адвоката Константина Добрынина, представляющего интересы режиссера Алексея Учителя. Об этом в четверг, 21 сентября, официальный представитель МВД Ирина Волк сообщила «Интерфаксу».

Ранее источник в МВД рассказал «Ленте.ру», что Калинин отпущен на свободу после беседы с сотрудниками правоохранительных органов, в которой он разъяснил свое отношение к фильму «Матильда» и событиям вокруг него.

Собеседник редакции отметил, что ряд высказываний лидера «Христианского государства», опубликованных в СМИ, направлены на экспертизу, которая должна выяснить, есть ли в них призывы к розни по межнациональному или религиозному признаку.

В то же время, по данным «Интерфакса», трем другим задержанным одновременно с Калининым — Юрию Калинину, Александру Баянову и Денису Манталуце — предъявлено обвинение по части 2 статьи 167 УК РФ («Умышленное уничтожение имущества путем поджога из хулиганских побуждений»).

О задержании Александра Калинина и трех подозреваемых стало известно 20 сентября.

11 сентября автомобили Honda и Mercedes сгорели рядом с офисом Добрынина. Адвокат заявил, что сгоревшие автомобили принадлежали жителям ближайших домов. По данным источника «Ленты.ру», владельцем сгоревшего Mercedes являлся сам Добрынин.