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В угаре: задержан лидер «Христианского государства»

Православного радикала спросят о связи с Поклонской и сгоревших автомобилях

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Александр Калинин
Александр Калинин
Фото: страница Александра Калинина во «ВКонтакте»

Главу «Христианского государства» заподозрили в поджоге

20 сентября стало известно, что лидер организации «Христианское государство — Святая Русь» (ХГСР) Александр Калинин задержан по подозрению в организации поджога автомобиля адвоката режиссера Алексея Учителя — Константина Добрынина. Калинина задержали днем ранее, 19 сентября, вместе с двумя его предполагаемыми сообщниками. Операция правоохранительных органов проходила одновременно в Москве и Липецке.

Александру Калинину грозит до пяти лет лишения свободы

Источник в правоохранительных органах сообщил «Ленте.ру», что православных радикалов подозревают в совершении преступления, предусмотренного частью 2 статьи 167 УК РФ («Умышленные уничтожение или повреждение имущества»). Максимальная ответственность по этой статье — до пяти лет лишения свободы.

Автомобиль Добрынина сожгли более недели назад

11 сентября московская полиция сообщила о начале расследования обстоятельств поджога двух автомобилей в центре города. Сожженные машины были припаркованы в непосредственной близости от офиса адвоката Константина Добрынина, представляющего интересы режиссера Алексея Учителя.

Прибывшие на место происшествия полицейские обнаружили пострадавшие от огня Honda и Mercedes. По данным источника «Ленты.ру», сгоревший Mercedes принадлежал Константину Добрынину. В то же время сам адвокат заявил, что сгоревшие машины принадлежали жителям ближайших домов. Он рассказал о поджоге на своей странице в Facebook, приложив к посту фотографии обгоревших автомобилей, вокруг которых были разбросаны листовки с фразой «За Матильду гореть».

Лидер ХГСР возложил ответственность за волну телефонного терроризма на противников «Матильды»

13 сентября Александр Калинин на своей странице в соцсети «ВКонтакте» разместил пост, где назвал звонки с угрозами, в результате которых были эвакуированы школы, торговые центры и другие учреждения по всей стране, частью «общеправославной кампании» против фильма «Матильда».

«В связи с широкой оглаской в прессе недавних телефонных угроз ХГСР считает своим долгом проинформировать общественность о том, что 10.09.17 на имя организации от неизвестных нам ранее лиц была получена информация (анонимное письмо) о том, что данными лицами будут проводиться некие "информационные атаки на кинотеатры и объекты инфраструктуры РФ" в рамках "общеправославной кампании" против х/ф "Матильда"», — говорится в посте.

Поджог адвокатской машины — не первый акт агрессии со стороны царепоклонников

В фильме «Матильда» рассказывается об отношениях будущего императора Николая II и балерины Матильды Кшесинской. Фильм вызвал недовольство у части радикальных верующих, почитающих последнего русского царя как святого. Против демонстрации фильма неоднократно высказывалась депутат Госдумы Наталья Поклонская.

Поджог автомобиля Константина Добрынина — не единственный акт агрессии в кампании против «Матильды». В частности, 4 сентября в Екатеринбурге мужчина въехал в кинотеатр «Космос» на автомобиле и поджег его. После задержания он заявил о недовольстве намерением показывать там фильм «Матильда». Стало известно, что ранее он выступил на митинге против картины Учителя, назвав ее «порнухой». Впрочем, «Христианское государство» заявило, что не имеет отношения к этому инциденту.

31 августа сообщалось, что неизвестные забросали здание петербургской киностудии «Лендок» бутылками с зажигательной смесью. В одном здании с «Лендоком» располагается киностудия «Рок» режиссера Алексея Учителя.

Наталья Поклонская и ХГСР пошли разными путями

Организация «Христианское государство — Святая Русь» заявила о себе в начале 2017 года, когда от имени ее активистов в кинотеатры стали приходить письма с угрозами, что в случае показа фильма «Матильда» «кинотеатры начнут гореть». Однако позже эти сообщения были названы не угрозами, а лишь опасениями за то, что недовольные граждане могут пойти на радикальные меры.

Поначалу активистов «Христианского государства» причислили к сторонникам Натальи Поклонской, но в феврале 2017-го депутат публично отмежевалась от организации, обвинила соратников Калинина в попытках опорочить РПЦ и просила МВД России проверить ХГСР на экстремизм. 21 июля стало известно, что прокуратура Москвы нашла признаки нарушения закона в действиях противников фильма «Матильда» из числа сторонников «Христианского государства».

В свою очередь, Александр Калинин в начале 2017 года в одном из интервью заявлял, что его организация не имеет ничего общего с Поклонской и не разделяет ее позиции. «Она занимается своей прокурорской линией как надо. У нас свое движение, она его не понимает, как и нам не свойственна ее линия. Мы не поддерживаем друг друга, мы идем немного разными фронтами», — говорил руководитель ХГСР.

В интервью СМИ Калинин сообщал, что «Христианское государство» было создано в 2010 году с целью консолидации православного братства, взаимной поддержки и общения по духовным вопросам. Появление организации якобы было поддержано монастырями, храмами и церквями. «Не было задачи биться ни с какими "Матильдами" или шизофрениками, — отмечал лидер объединения, — но после появления фильма пришлось объединить усилия в борьбе с этим злом».

По словам Калинина, к началу «матильдоборчества» в организации состояло «около 350 активных людей с семьями», а к середине сентября «на сайте зарегистрировалось еще четыре тысячи человек». На момент подготовки материала в группе «Христианское Государство — Святая Русь» в соцсети «ВКонтакте» было зарегистрировано 293 человека.

Алексей Стейнерт
Владислав Гринкевич

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