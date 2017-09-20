Лидера «Христианского государства» задержали после поджогов из-за «Матильды»

Лидер организации «Христианское государство — Святая Русь» Александр Калинин задержан по подозрению в организации поджога автомобиля адвоката Алексея Учителя Константина Добрынина. Об этом в среду, 20 сентября, «Ленте.ру» сообщил источник в правоохранительных органах.

«Калинин и двое его предполагаемых сообщников были задержаны вчера вечером в ходе спецоперации, которую правоохранительные органы провели в Москве и Липецке. Калинина подозревают в совершении преступления, предусмотренного частью 2 статьи 167 УК РФ ("Умышленные уничтожение или повреждение имущества")», — сообщил источник.

11 сентября московская полиция сообщила о начале расследования обстоятельств поджога неизвестными двух автомобилей в центре города около офиса адвоката Константина Добрынина, представляющего интересы режиссера Алексея Учителя. Прибывшими на место происшествия правоохранители обнаружили пострадавшие от огня Honda и Mercedes, принадлежащие жителям ближайших домов. О поджоге на своей странице в Facebook сообщил и сам Добрынин, приложив к посту фотографии обгоревших автомобилей, вокруг которых были разбросаны листовки с фразой «За Матильду гореть».

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4 сентября мужчина протаранил на автомобиле кинотеатр в Екатеринбурге. Стало известно, что он выступил на митинге против картины Учителя, назвав ее «порнухой».

В конце августа неизвестные забросали коктейлями Молотова здание в Санкт-Петербурге, где располагается киностудия режиссера «Рок».

В «Матильде» рассказывается об отношениях Николая Романова (будущего императора Николая II) и балерины Матильды Кшесинской. Премьера ленты планировалась на 6 октября, но была перенесена на 23-е.