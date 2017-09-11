В Москве неизвестные сожгли автомобили и разбросали листовки против «Матильды»

Противники фильма Алексея Учителя «Матильда» подожгли автомобили возле офиса адвоката режиссера, Константина Добрынина. Об этом юрист сообщил в Facebook в понедельник, 11 сентября.

«Пока [депутат Госдумы России Наталья] Поклонская рассказывает всем о каких то исках родственников святого царя и пытается запретить фильм, ее сторонники продолжают кидать коктейли Молотова и жечь. Причем происходит все это синхронно. Сегодня они показали Москве и москвичам свое лицо и пришли к нашему офису», — написал Добрынин.

Он приложил к посту фотографии обгоревших автомобилей, вокруг которых разбросаны листовки с фразой «За Матильду гореть». По словам адвоката, инцидент произошел ранним утром.

6 сентября Добрынин объявил, что руководители более 100 кинотеатров и других организаций, связанных с прокатом «Матильды», получили угрозы поджогов. Ранее в том же месяце мужчина протаранил на автомобиле кинотеатр в Екатеринбурге. Стало известно, что он выступил на митинге против картины Учителя, назвав ее «порнухой». У следователей возникли сомнения во вменяемости мужчины.

В конце августа неизвестные забросали коктейлями Молотова здание в Санкт-Петербурге, где располагается киностудия режиссера «Рок».