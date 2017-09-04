Причиной недовольства протаранившего кинотеатр водителя назвали «Матильду»

Мужчина, протаранивший на автомобиле здание киноконцертного театра «Космос» в Екатеринбурге, в своих показаниях заявил о недовольстве намерением показывать там фильм «Матильда». Об этом в понедельник, 1 сентября, сообщает Telegram-канал интернет-газеты Znak.

По информации издания, подозреваемого зовут Денис Сергеевич Мурашов. С июля 2015 года он якобы считался пропавшим без вести.

Ранее стало известно, что следственное управление СКР по Свердловской области возбудило уголовное дело по части 2 статьи 167 УК РФ («Умышленное повреждение имущества, совершенное путем поджога»).

По свидетельству очевидцев, инцидент произошел в понедельник около шести утра по местному времени. По предварительным данным, внутри автомобиля УАЗ, врезавшегося в здание кинотеатра, находились три газовых баллона и бочка с неизвестной жидкостью. Произошло возгорание, площадь пожара составила около 30 квадратных метров, в настоящее время огонь потушен.

В «Матильде» рассказывается об отношениях Николая Романова (будущего императора Николая II) и балерины Матильды Кшесинской. Премьера ленты планировалась на 6 октября, но была перенесена на 23-е. Православные активисты не раз угрожали сжигать кинотеатры, если те согласятся показывать ленту, а режиссер Алексей Учитель просил МВД и ФСБ обезопасить зрителей. Против картины активно выступает депутат Госдумы Наталья Поклонская, утверждающая, что в «Матильде» содержатся материалы, которые могут оскорбить верующих.