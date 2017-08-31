Культура
 

Учитель попросил МВД и ФСБ обезопасить зрителей «Матильды»

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Алексей Учитель
Алексей Учитель

Режиссер фильма «Матильда» Алексей Учитель обратился к главе МВД Владимиру Колокольцеву и директору ФСБ Александру Бортникову с просьбой защитить зрителей картины. Об этом в четверг, 31 августа, ТАСС сообщил адвокат кинематографиста Константин Добрынин.

«Сегодня ночью подожгли киностудию "Лендок", а завтра пойдут жечь кинотеатры, где могут пострадать простые зрители. Я прошу министра внутренних дел Владимира Александровича Колокольцева и директора ФСБ Александра Васильевича Бортникова обеспечить не только нашу безопасность, но в первую очередь безопасность кинотеатров и зрителей, которые ждут этот фильм», — говорится в послании Учителя.

«Сегодня ночью двое неизвестных пытались поджечь государственное учреждение, здание киностудии "Лендок". В этом здании находится моя студия "Рок". В этом доме работал мой отец, документалист Ефим Учитель, который снимал все 900 дней блокады Ленинграда, у входа висит его мемориальная доска. Так что пытались поджечь не просто главную студию документального кино в России, не просто один из красивейших домов Петербурга, пытались сжечь мой родной дом», — подчеркнул режиссер.

По словам кинематографиста, ему страшно за зрителей и за будущее страны, «которую, как и когда-то при царе Николае, ввергают в кровавую пучину экстремисты разнообразного толка».

О том, что здание киностудии Учителя забросали коктейлями Молотова, стало известно ранее в четверг.

Премьера Матильды состоится 23 октября.

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