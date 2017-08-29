Адвокат Учителя снова потребовал проверить на экстремизм православных активистов

Адвокат Константин Добрынин, представляющий интересы режиссера «Матильды» Алексея Учителя, вновь попросил проверить на экстремизм православную организацию «Христианское государство — Святая Русь». Об этом он во вторник, 29 августа, сообщил ТАСС.

Юрист написал обращение на имя министра внутренних дел России Владимира Колокольцева с жалобой на «бездействие сотрудников, более полугода игнорирующих системные проявления противоправной деятельности, имеющей очевидные признаки преступлений экстремистской направленности».

Добрынин потребовал «пресечь имеющую место волокиту и уклонение сотрудников от исполнения своих служебных обязанностей по рассмотрению сообщений».

В июле сообщалось, что прокуратура нашла признаки нарушения Уголовного кодекса России в действиях противников фильма «Матильда». В ГУ МВД по Москве были направлены материалы проверки деятельности членов «Христианского государства» для решения вопроса об уголовном преследовании.

В январе активисты организации разослали директорам кинотеатров письма с угрозами и требованиями отказаться от проката картины. «Если выйдет фильм "Матильда", кинотеатры будут гореть, может, даже пострадают люди», — говорилось в посланиях.

Премьера ленты запланирована на октябрь.