Прокуратура нашла уголовщину в действиях противников фильма «Матильда»

Актер Ларс Айдингер в роли Николая II во время съемок

Прокуратура Москвы нашла признаки нарушения Уголовного кодекса России в действиях противников фильма «Матильда» режиссера Алексея Учителя. Об этом в пятницу, 21 июля, сообщает Rambler News Service.

Как отмечает агентство, в ГУ МВД по Москве направлены материалы проверки деятельности членов общественной организации «Христианское государство — Святая Русь» для решения вопроса об уголовном преследовании. Было установлено, что их действия содержат признаки принуждения к отказу от совершения сделки под угрозой применения насилия, уничтожения или повреждения чужого имущества (часть 1 статьи 179 УК РФ).

Проверка была проведена после обращения Учителя в Генпрокуратуру и Следственный комитет.

В январе члены организации разослали директорам кинотеатров письма с угрозами и требованиями отказаться от проката картины. «Если выйдет фильм "Матильда", кинотеатры будут гореть, может, даже пострадают люди. Официально уведомляем: любой баннер, афиша, листовка с информацией о прокате фильма будет рассмотрена как желание унизить святых православной церкви и провокация к "русскому майдану"», — говорилось в посланиях.

По словам зампредседателя синодального отдела Московского патриархата РПЦ Вахтанга Кипшидзе «Христианское государство — Святая Русь» не имеет отношения к церкви.

Премьера «Матильды» запланирована на 6 октября в Мариинском театре. В широкий прокат картина выйдет 25 октября. В ленте рассказывается об отношениях цесаревича Николая Александровича Романова (будущего императора Николая II) и балерины Матильды Кшесинской.

В ноябре 2016 года вокруг фильма разгорелся скандал. Депутат Наталья Поклонская неоднократно просила Генпрокуратуру проверить «Матильду». По словам парламентария, лента оскорбила религиозные чувства более 40 тысяч граждан России и других стран. Еще не вышедшую картину критиковали и представители РПЦ.