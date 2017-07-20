Бугаев-Африка раскритиковал еще не снятого «Цоя» Учителя

Актер и художник Сергей Бугаев (Африка) назвал решение режиссера Алексея Учителя снять фильм о Викторе Цое конъюнктурным подходом. Его слова приводит радиостанция «Говорит Москва» в четверг, 20 июля.

«Я убежден, что государство выкатит ему на эти съемки огромные деньги, и если он еще вложит в образ Виктора Цоя какую-нибудь подлянку, то получит вдвое больше денег. Фальсификация — центральная линия современных манипуляторов», — заявил Бугаев.

По его словам, образ лидера группы «Кино» в фильме будет искажен. Артист посчитал Учителя «ангажированным человеком»: «Еще не выпрыгнул из одного проекта, обсуждаемого в обществе, и запрыгивает в другой».

«Выстрелить в общественную сферу каким-нибудь псевдоскандальчиком очень легко и просто», — добавил Бугаев.

Ранее в четверг сообщалось, что Учитель запросил у Фонда кино 90 миллионов рублей на создание картины «Цой». Он описал проект как роуд-муви, в котором главным героем станет сбивший музыканта водитель. Режиссер планирует обойтись без актера, играющего Цоя. Вместо этого будут использоваться документальные кадры.

В ноябре 2016 года скандал разгорелся вокруг другой еще не вышедшей ленты Учителя — исторической драмы «Матильда», рассказывающей об отношениях цесаревича Николая Александровича Романова (будущего императора Николая II) и балерины Матильды Кшесинской. На картину, которая выйдет на экраны 25 октября, неоднократно жаловалась в Генпрокуратуру депутат Госдумы Наталья Поклонская. По словам парламентария, «Матильда» оскорбила религиозные чувства более 40 тысяч граждан России и других стран.