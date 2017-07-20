Учитель попросил у властей 90 миллионов на роуд-муви про сбившего Цоя водителя

Режиссер Алексей Учитель запросил у Фонда кино 90 миллионов рублей на создание фильма «Цой». Об этом сообщает «Интерфакс» в четверг, 20 июля.

«Я задумал этот проект очень давно. На мой взгляд, потенциал фильма о Цое не меньше, чем фильм "Высоцкий". Это история роуд-муви, главный герой — водитель, который сбил Виктора», — поведал кинематографист.

Учитель подчеркнул, что в картине планирует обойтись без актера, играющего Цоя. Вместо этого будут использоваться документальные кадры.

Как отмечает ТАСС, лента сфокусируется на том, как тело певца после ДТП на трассе под Ригой везут на автобусе три дня в Санкт-Петербург.

Режиссер попросил у Фонда кино 60 миллионов рублей на безвозвратной основе. Еще 30 миллионов Учитель обязался вернуть после выхода ленты на экраны.

В феврале сообщалось, что режиссер Кирилл Серебренников снимет фильм о том, как Виктор Цой записывал первый альбом. Кинематографист рассказал Национальной службе новостей (НСН), что идет поиск актера на главную роль.

Виктор Цой родился 21 июня 1962 года в Ленинграде. Основал рок-группу «Кино», написал такие песни, как «Группа крови», «Звезда по имени Солнце», «Перемен» и «Последний герой». Музыкант погиб в автокатастрофе в 1990 году в возрасте 28 лет.

Роуд-муви — фильм-путешествие, герои которого находятся в дороге. Яркие примеры роуд-муви — «Трасса 60», «Беспечный ездок», «Париж, Техас» и «Алиса в городах», а также сериал «Дальнобойщики».