Учитель отказался вносить правки в «Матильду»

Редактировать историческую мелодраму «Матильда» не планируется, заявил режиссер Алексей Учитель. Его слова передает «Интерфакс» в пятницу, 21 июля.

«Никаких правок ни в трейлер, ни в фильм вносить не буду», — отрезал кинематографист.

Так он прокомментировал заявление главы Общественного совета при Министерстве культуры России Павла Пожигайло, утверждавшего ранее в пятницу, что уговорил Учителя «найти компромисс» — «переделать ролик и что-то исправить в фильме».

По словам Пожигайло, режиссер также пообещал устроить для Общественного совета специальный показ «Матильды» и поучаствовать в обсуждении киноленты на этой площадке.

«Картина практически готова. Она будет в этом виде, никаких изменений, тем более по замечаниям господина Пожигайло, не будет», — подчеркнул Учитель. Он добавил, что готов устроить показ для Общественного совета после того, как фильм появится в кинотеатрах.

Премьера «Матильды» запланирована на 6 октября в Мариинском театре. В широкий прокат картина выйдет 25 октября. В ленте рассказывается об отношениях цесаревича Николая Александровича Романова (будущего императора Николая II) и балерины Матильды Кшесинской. В ноябре 2016 года вокруг фильма разгорелся скандал. Депутат Наталья Поклонская неоднократно просила Генпрокуратуру проверить «Матильду». По словам парламентария, лента оскорбила религиозные чувства более 40 тысяч граждан России и других стран. Еще не вышедшую ленту критиковали представители РПЦ.