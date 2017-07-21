Учитель опроверг слухи о закрытом показе «Матильды» для депутатов Госдумы

Режиссер Алексей Учитель опроверг слухи о проведении закрытого показа своей драмы «Матильда» для сотрудников Минкульта и депутатов Госдумы. Об этом он заявил агентству городских новостей «Москва» в пятницу, 21 июля.

Он подчеркнул, что может говорить только о публичной премьере 6 октября в Мариинском театре, но, к примеру, о пресс-показах для журналистов сообщать не намерен. «Если даже и будут закрытые сеансы, то не для прессы, а для внутреннего использования картины в целях продажи и так далее. Вам об этом знать особо не обязательно», — отметил постановщик.

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О сеансе для депутатов сообщила 20 июля Русская служба «Би-би-си». По ее информации, показ прошел в июне, ленту, в частности, посмотрели спикер Госдумы Вячеслав Володин и некоторые чиновники Минкульта. Журналистам об этом рассказал глава общественного совета при ведомстве Павел Пожигайло. Другие источники в парламенте и министерстве и подтверждали, и опровергали эти данные.

Скандал вокруг «Матильды» разгорелся в ноябре 2016 года, когда депутат Госдумы Наталья Поклонская направила генпрокурору России Юрию Чайке запрос о проверке фильма. С критикой на Учителя обрушивались и представители РПЦ. Тем не менее, эксперты не обнаружили в материале нарушений закона об оскорблении чувств верующих, рассказал сам режиссер.

В ленте рассказывается об отношениях цесаревича Николая Александровича Романова (будущего императора Николая II) и балерины Матильды Кшесинской.