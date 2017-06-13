Учитель рассказал об итогах экспертизы «Матильды»

Режиссер «Матильды» Алексей Учитель рассказал о результатах экспертизы фильма. Об этом во вторник, 13 июня, сообщает телеканал РЕН ТВ.

Исследование картины по инициативе депутата Госдумы Натальи Поклонской провели сотрудники Санкт-Петербургского государственного университета.

По словам кинематографиста, специалисты не нашли в ленте экстремизма. На вопросы «Оскорбляет ли фильм чувства верующих?» и «Содержит ли он насилие и порнографию?» был получен ответ «Нет», передает kp.ru.

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«Мы старались упредить вопросы Натальи Поклонской. Надеемся, что центр экспертиз СПбГУ никто не обвинит в предвзятости», — заявил адвокат режиссера Константин Добрынин.

Ранее во вторник Учитель сказал, что встречался с Поклонской в Кремле. Он назвал эту встречу бессмысленной.

Парламентарий неоднократно обращалась в Генпрокуратуру с просьбой проверить фильм на предмет оскорбления чувств верующих. Сотрудники ведомства посмотрели трейлер фильма, размещенный в интернете, однако нарушений обнаружено не было.

«Матильда» выйдет в прокат в России и Германии 25 октября. Премьера фильма состоится 6 октября в Мариинском театре.