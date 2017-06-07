Алексей Учитель рассказал о личной просьбе Поклонской

Режиссер фильма «Матильда» Алексей Учитель получил личное письмо от депутата Госдумы Натальи Поклонской. Об этом он рассказал НТВ в среду, 7 июня.

«Накануне состоялось историческое событие — я получил от нее (Поклонской — прим. «Ленты.ру») персональное письмо», — отметил кинематографист.

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По его словам, в послании содержалась просьба предоставить картину «Матильда» для оценки эксперту депутата.

Учитель на это ответил, что подобные формы контроля не предусмотрены законом, и отказался присылать ленту.

Ранее министр культуры Владимир Мединский назвал ситуацию вокруг еще не вышедшей на экраны «Матильды» цирком. «Как известно, из всех искусств важнейшими для нас являются кино и цирк. История с депутатом Поклонской, режиссером Учителем и балериной Матильдой, как мне все больше кажется, смещается в сторону цирка. Мне сложно это комментировать», — подчеркнул он в беседе с ТАСС.

Поклонская неоднократно обращалась в Генпрокуратуру с просьбой проверить фильм на предмет оскорбления чувств верующих. Сотрудники правоохранительных органов посмотрели трейлер фильма, размещенный в интернете, однако нарушений обнаружено не было.

Матильда выйдет в прокат 25 октября.