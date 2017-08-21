Премьеру «Матильды» перенесли

Премьера фильма «Матильда» режиссера Алексея Учителя состоится на несколько недель позже, чем планировалось. Об этом в понедельник, 21 августа, кинематографист сообщил ТАСС.

«Мы переносим премьеру на 23 октября», — сказал Учитель. Показ состоится в Мариинском театре в Санкт-Петербурге.

Режиссер объяснил это тем, что «просто не хотелось делать большой разрыв между премьерой и прокатом». На российские экраны лента выйдет 26 октября.

В Москве картину впервые покажут 24 октября в кинотеатре «Октябрь», отметил кинематографист.

Изначально планировалось провести премьеру в Мариинском театре 6 октября.

«Матильда» рассказывает об отношениях будущего императора Николая II и балерины Матильды Кшесинской. Ранее Учитель рассказал, что намерен бороться за «Оскар» в категории «Лучший фильм на иностранном языке».