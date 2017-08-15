На Афоне «Матильду» сочли попыткой деканонизировать святого царя

Настоятель русского Свято-Пантелеимонова монастыря на Афоне священноархимандрит Евлогий (Иванов) высказал свое мнение о фильме «Матильда» режиссера Алексея Учителя. Его письмо во вторник, 15 августа, опубликовала kp.ru.

«Цель проекта "Матильда" в наши дни — скомпрометировать и деканонизировать [Николая II]. Очевидна попытка уничтожить образ идеальной семьи царственных страстотерпцев, с которым до сих пор не спорили даже историки, не симпатизирующие святому царю Николаю Александровичу», — пишет он.

Отмечается, что послание игумена написано с использованием дореволюционной орфографии.

Евлогий при этом признается, что на Афоне не смотрели картину, но, по словам священнослужителя, «этого и не нужно». Он добавляет, что тема основана на «нечистоплотных слухах» и заведомо провокационна.

Лента, посвященная отношениям цесаревича Николая Романова (будущего императора Николая II) и балерины Матильды Кшесинской, получила прокатное удостоверение и выйдет на экраны в октябре.