Минкульт заявил о невозможности запрета фильма в отдельных регионах

В Министерстве культуры России разъяснили ситуацию с перспективой запрета фильма «Матильда» Алексея Учителя в Чечне и Дагестане. Слова главы департамента кинематографии ведомства Вячеслава Тельнова передает РИА Новости в среду, 9 августа.

«Министерство культуры выдает прокатное удостоверение на всей территории Российской Федерации, исходя из существующих законов, а регионы уже сами решают, показывать им фильм или нет», — заявил он.

С просьбами запретить «Матильду» в их республиках выступили представители властей Чечни и Дагестана. В Минкульте пообещали учесть их пожелания.

Фильм посвящен отношениям цесаревича Николая Александровича Романова (будущего императора Николая II) и балерины Матильды Кшесинской. Его премьера запланирована на 6 октября в Мариинском театре, а в широкий прокат лента выйдет 25 октября.