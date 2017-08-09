В Дагестане вслед за Чечней попросили запретить «Матильду»

Власти Дагестана обратились в Министерство культуры России с просьбой запретить в республике прокат фильма «Матильда» Алексея Учителя. Об этом в среду, 9 августа, сообщает РИА Новости.

«К нам поступило обращение от заместителя председателя правительства республики Дагестан Анатолия Карибова. Мы примем его к сведению», — заявили в ведомстве.

С таким же призывом выступил во вторник глава Чечни Рамзан Кадыров. «Чтобы жить с честью, надо помнить свою историю, гордиться и почитать тех, кто сражался за нас», — объяснил свою просьбу Кадыров в письме на имя главы Минкульта Владимира Мединского.

В ведомстве обещали учесть обращение Кадырова. В свою очередь, Учитель назвал эту просьбу казусом и пригласил его посмотреть фильм лично, прежде чем принимать решение относительно проката.

«Матильда» рассказывает об отношениях цесаревича Николая Александровича Романова (будущего императора Николая II) и балерины Матильды Кшесинской. Премьера картины запланирована на 6 октября в Мариинском театре, а в широкий прокат лента выйдет 25 октября.