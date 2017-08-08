Кадыров предложил запретить «Матильду» в Чечне

Глава Чечни Рамзан Кадыров попросил Минкульт России исключить его республику из прокатного удостоверения фильма Алексея Учителя «Матильда». Письмо Кардырова на имя министра культуры Владимира Мединского опубликовала во вторник, 8 августа, kp.ru.

«Десятки тысяч людей разных конфессий просят не допустить публичный прокат фильма в Российской Федерации в связи с тем, что расценивают его как преднамеренное издевательство над чувствами верующих людей, оскорбление из религиозных чувств и унижение человеческого достоинства, а также осквернение святынь и многовековой истории народов России», — говорится в письме.

Кадыров напомнил об остававшихся верных царю воинах-мусульманах Кавказской конной дивизии, принимавшей участие в боях Первой мировой войны.

«Чтобы жить с честью, надо помнить свою историю, гордиться и почитать тех, кто сражался за нас. Эта память священна и благородна. Мы, потомки победителей, должны не только свято чтить память о защитниках Родины, но и воспитывать молодое поколение в духе уважения к своей истории», — добавил глава Чечни.

Фильм «Матильда» посвящен отношениям цесаревича Николая Александровича Романова (будущего императора Николая II) и балерины Матильды Кшесинской. Его премьера запланирована на 6 октября в Мариинском театре, а в широкий прокат лента выйдет 25 октября.

Еще не вышедшая картина неоднократно подвергалась критике со стороны представителей Русской православной церкви и депутата Госдумы Натальи Поклонской. Последняя требовала проверить работу на предмет оскорбления чувств верующих, а также направила в МВД, Генпрокуратуру и Минкультуры 100 тысяч обращений от граждан, оскорбленных «Матильдой».