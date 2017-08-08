Поклонская прокомментировала предложение Кадырова запретить «Матильду» в Чечне

Депутат Госдумы Наталья Поклонская в разговоре с kp.ru прокомментировала письменную просьбу главы Чеченской республики Рамзана Кадырова исключить его республику из прокатного удостоверения фильма Алексея Учителя «Матильда».

Поклонская указала, что о письме Кадырова на имя министра культуры Владимира Мединского она знала давно. «Не только Рамзан Ахматович обратился с таким письмом на имя министра культуры, но и главы других регионов такие же письма подготовили», — рассказала парламентарий.

«Народ просит, чтобы никто не ущемлял и не оскорблял чувства верующих. Народ просит, чтобы фильм не выходил на экраны. Ведь он оскорбляет православные святыни и несет рознь в обществе. А Рамзан Кадыров, выступив за запрет фильма, заступился за всех людей, которые 1 августа выходили на молитвенное стояние», — добавила Поклонская.

Письмо Кадырова на имя Владимира Мединского было опубликовано во вторник. В нем глава Чечни отметил, что «десятки тысяч людей разных конфессий просят не допустить публичный прокат фильма в России в связи с тем, что расценивают его как преднамеренное издевательство над чувствами верующих людей, оскорбление их религиозных чувств и унижение человеческого достоинства, а также осквернение святынь и многовековой истории народов России».

Фильм «Матильда» посвящен отношениям цесаревича Николая Александровича Романова (будущего императора Николая II) и балерины Матильды Кшесинской. Его премьера запланирована на 6 октября в Мариинском театре, а в широкий прокат лента выйдет 25 октября.

Еще не вышедшая картина неоднократно подвергалась критике со стороны представителей Русской православной церкви и депутата Госдумы Натальи Поклонской. Последняя требовала проверить работу на предмет оскорбления чувств верующих, а также направила в МВД, Генпрокуратуру и Минкультуры 100 тысяч обращений от граждан, оскорбленных «Матильдой».