Минкультуры отреагировало на просьбу Кадырова запретить показ «Матильды» в Чечне

Министерство культуры России учтет пожелание главы Чечни Рамзана Кадырова об исключении этой республики из прокатного удостоверения фильма Алексея Учителя «Матильда». Об этом сообщает «Интерфакс».

«Письмо получили, приняли к сведению, это право Чечни. Учтем их просьбу», — сообщили агентству в пресс-службе министерства.

Письмо Кадырова на имя Владимира Мединского опубликовано во вторник. В нем глава Чечни отметил, что «десятки тысяч людей разных конфессий просят не допустить публичный прокат фильма в России в связи с тем, что расценивают его как преднамеренное издевательство над чувствами верующих людей, оскорбление их религиозных чувств и унижение человеческого достоинства, а также осквернение святынь и многовековой истории народов России».

Фильм «Матильда» посвящен отношениям цесаревича Николая Александровича Романова (будущего императора Николая II) и балерины Матильды Кшесинской. Его премьера запланирована на 6 октября в Мариинском театре, а в широкий прокат лента выйдет 25 октября.

Еще не вышедшая картина неоднократно подвергалась критике со стороны представителей Русской православной церкви и депутата Госдумы Натальи Поклонской. Последняя требовала проверить работу на предмет оскорбления чувств верующих, а также направила в МВД, Генпрокуратуру и Минкультуры 100 тысяч обращений от граждан, оскорбленных «Матильдой».