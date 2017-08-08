Мединский назвал цирком скандал с «Матильдой» и призвал решать реальные проблемы

Министр культуры России Владимир Мединский отреагировал на предостережение прокуратуры Симферополя от демонстрации трейлера к «Матильде» Алексея Учителя в кинотеатрах. Его слова во вторник, 8 августа, передает ТАСС.

«Все, что происходит вокруг фильма "Матильда", все меньше имеет отношение к кино и все больше — к цирку. Я бы энергию некоторых общественных деятелей направлял в более мирное русло», — сказал министр.

«Мне кажется, в стране много всяких проблем, которыми надо заниматься, помимо трейлера фильма "Матильда". Вот если бы все это рвение направить на решение реальных проблем: коммунальных, социальных, экономических — мы, наверное, многого могли бы добиться», — добавил глава Минкульта.

Кинотеатры Симферополя прекратили показывать трейлеры картины. «Мы уже не размещаем трейлер "Матильды", мы его показывали первое время, но после того, как узнали информацию, удалили его, теперь мы его не размещаем», — рассказали в одном из заведений.

Руководства кинотеатров получили соответствующее предостережение от местной прокуратуры, куда обратилась депутат Госдумы Наталья Поклонская. «Прокуратурой Симферополя рассмотрено обращение депутата Госдумы Поклонской Натальи Владимировны об осуществлении показа рекламных трейлеров фильма "Матильда" режиссера А. Учителя в кинотеатрах города, содержанием которых грубо оскорбляются чувства верующих», — говорится в одном из документов, направленных в кинотеатры.