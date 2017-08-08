Прокуратура Крыма проверит сотрудников из-за предостережения о «Матильде»

Прокуратура Республики Крым начала служебную проверку по факту объявления предостережения местным кинотеатрам о недопустимости трансляции трейлера фильма Алексея Учителя «Матильда». Об этом во вторник, 8 августа, сообщает сайт ведомства.

«Согласно предварительным данным, при подготовке акта реагирования должностные лица прокуратуры города грубо нарушили порядок рассмотрения обращений и принятия соответствующих решений», — сказано в сообщении.

По результатам проверки будет решен вопрос о наказании сотрудников, ответственных за эти нарушения.

Руководства кинотеатров получили предостережение от местной прокуратуры, куда обратилась депутат Госдумы Наталья Поклонская.

«Прокуратурой Симферополя рассмотрено обращение депутата Госдумы Поклонской Натальи Владимировны об осуществлении показа рекламных трейлеров фильма "Матильда" режиссера А. Учителя в кинотеатрах города, содержанием которых грубо оскорбляются чувства верующих», — говорится в одном из документов, направленных в кинотеатры.

Обращение Поклонской будет рассмотрено в соответствии с установленным порядком, говорится в заявлении прокуратуры.

Министр культуры России Владимир Мединский назвал цирком события, разворачивающиеся вокруг новой картины Учителя. «Мне кажется, в стране много всяких проблем, которыми надо заниматься, помимо трейлера фильма "Матильда". Вот если бы все это рвение направить на решение реальных проблем: коммунальных, социальных, экономических — мы, наверное, многого могли бы добиться», — сказал глава Минкульта.

Фильм «Матильды» посвящен отношениям цесаревича Николая Александровича Романова (будущего императора Николая II) и балерины Матильды Кшесинской. Его премьера запланирована на 6 октября в Мариинском театре, а в широкий прокат лента выйдет 25 октября.

Тем не менее еще не вышедшая картина неоднократно подвергалась критике со стороны представителей Русской православной церкви и Поклонской. Последняя требовала проверить работу на предмет оскорбления чувств верующих, а также направила в МВД, Генпрокуратуру и Минкультуры 100 тысяч обращений от граждан, оскорбленных «Матильдой».