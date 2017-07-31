Поклонская пригласила Учителя на молитвенное стояние против «Матильды»

Депутат Госдумы от «Единой России» Наталья Поклонская предложила режиссеру «Матильды» Алексею Учителю прийти на молитвенное стояние против его картины. Об этом она написала в понедельник, 31 июля, на своей странице во «ВКонтакте».

На этом мероприятии, по мнению парламентария, Учитель смог бы лично увидеть и пообщаться с людьми, пожаловавшимися ей на осквернение святынь и оскорбление религиозных чувств этим фильмом. «Такое общение снимет сомнения в существовании людей, защищающих веру и конституционные права», — уверена Поклонская.

Она добавила, что молебен состоится 1 августа на территории храма Воскресения Христова в Кадашах, расположенного в центре Москвы. Будет ли сама депутат присутствовать на мероприятии, не уточняется. Также нет информации о реакции режиссера на предложение Поклонской.

Фильм «Матильды» посвящен отношениям цесаревича Николая Александровича Романова (будущего императора Николая II) и балерины Матильды Кшесинской. Его премьера запланирована на 6 октября в Мариинском театре, а в широкий прокат лента выйдет 25 октября.

Тем не менее еще не вышедшая картина неоднократно подвергалась критике со стороны представителей Русской православной церкви и Поклонской. Последняя требовала проверить работу на предмет оскорбления чувств верующих, а также направила в МВД, Генпрокуратуру и Минкультуры 100 тысяч обращений от граждан, оскорбленных «Матильдой».

Учитель действия депутата назвал безумием и мракобесием, а также посоветовал ей пройти «какие-то медицинские освидетельствования».