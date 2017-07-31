Культура
 

Поклонская пригласила Учителя на молитвенное стояние против «Матильды»

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Наталья Поклонская
Наталья Поклонская

Депутат Госдумы от «Единой России» Наталья Поклонская предложила режиссеру «Матильды» Алексею Учителю прийти на молитвенное стояние против его картины. Об этом она написала в понедельник, 31 июля, на своей странице во «ВКонтакте».

На этом мероприятии, по мнению парламентария, Учитель смог бы лично увидеть и пообщаться с людьми, пожаловавшимися ей на осквернение святынь и оскорбление религиозных чувств этим фильмом. «Такое общение снимет сомнения в существовании людей, защищающих веру и конституционные права», — уверена Поклонская.

Она добавила, что молебен состоится 1 августа на территории храма Воскресения Христова в Кадашах, расположенного в центре Москвы. Будет ли сама депутат присутствовать на мероприятии, не уточняется. Также нет информации о реакции режиссера на предложение Поклонской.

Фильм «Матильды» посвящен отношениям цесаревича Николая Александровича Романова (будущего императора Николая II) и балерины Матильды Кшесинской. Его премьера запланирована на 6 октября в Мариинском театре, а в широкий прокат лента выйдет 25 октября.

Тем не менее еще не вышедшая картина неоднократно подвергалась критике со стороны представителей Русской православной церкви и Поклонской. Последняя требовала проверить работу на предмет оскорбления чувств верующих, а также направила в МВД, Генпрокуратуру и Минкультуры 100 тысяч обращений от граждан, оскорбленных «Матильдой».

Учитель действия депутата назвал безумием и мракобесием, а также посоветовал ей пройти «какие-то медицинские освидетельствования».

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