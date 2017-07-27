Учитель отказался вырезать голую грудь из «Матильды»

Режиссер Алексей Учитель не собирается вносить изменения в фильм «Матильда». Об этом он рассказал Агентству городских новостей «Москва» в четверг, 27 июля.

«Естественно, конечно, я не буду вносить правки. Та же сцена с голой грудью не является эротической. Я не хочу это обсуждать, никаких правок вноситься не будет», — заявил кинематографист.

В среду предложение сократить в картине количество «голливудских» сцен высказал председатель общественного совета при Министерстве культуры России Павел Пожигайло. Он, в частности, отметил, что вырезал бы из ленты постельные сцены и обнаженную грудь балерины. «Деликатности, присущей русской культуре, здесь не хватает», — подчеркнул он.

Премьера драмы об отношениях цесаревича Николая Александровича Романова (будущего императора Николая II) и балерины Матильды Кшесинской запланирована на 6 октября в Мариинском театре. В широкий прокат фильм выйдет 25 октября.

Еще не вышедшую картину неоднократно критиковали представители Русской православной церкви, а депутат Госдумы Наталья Поклонская требовала проверить работу на предмет оскорбления чувств верующих.