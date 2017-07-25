Культура
 

Пресс-секретарь патриарха Кирилла объяснил слова об оценке церковью «Матильды»

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Глава пресс-службы патриарха Кирилла священник Александр Волков заявил, что его слова о том, что Русская православная церковь (РПЦ) не должна оценивать фильм Алексея Учителя «Матильда», являются его собственной позицией. Его комментарий приводит РИА Новости во вторник, 25 июля.

«Приношу свои извинения тем, кого ввел в смущение или заблуждение», — добавил Волков.

24 июля представитель патриарха Кирилла сказал, что РПЦ «не может из своего сакрального, священного пространства храма оценивать явления культуры». Он также призвал критиков «Матильды» дождаться выхода фильма на экраны.

Премьера картины Учителя намечена на 6 октября в Мариинском театре. В широкий прокат лента выйдет 25 октября. В ней рассказывается об отношениях цесаревича Николая Александровича Романова (будущего императора Николая II) и балерины Матильды Кшесинской. Еще не вышедший фильм неоднократно критиковали представители РПЦ.

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