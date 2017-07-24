РПЦ отказалась оценивать «Матильду»

Церковь не должна пытаться вступать в культурное пространство. Такую точку зрения высказал пресс-секретарь Патриарха Московского и всея Руси Кирилла священник Александр Волков в беседе с RT.

По его словам, Русская православная церковь не может дать однозначную оценку фильму «Матильда» режиссера Алексея Учителя.

«Нужно всем набраться терпения, когда этот фильм выйдет на экраны, чтобы была объективная его оценка. Набраться решимости принимать ту оценку, которая последует, и отдавать себе отчет в том, что церковь — неоднородный организм», — сказал Волков.

Он добавил, что «церковь не может из своего сакрального, священного пространства храма оценивать явления культуры».

«Важно, чтобы оценка этого фильма, как и любого другого произведения культуры, не исходила из церкви, с амвона. Нужно категорически избегать, чтобы священник, стоя на амвоне, в проповеди говорил: вот это произведение хорошее, а вот это плохое, на этот фильм ходить нельзя, а туда идите жечь кинотеатры», — подчеркнул священник.

Премьера «Матильды» намечена на 6 октября в Мариинском театре. В широкий прокат картина выйдет 25 октября. В ленте рассказывается об отношениях цесаревича Николая Александровича Романова (будущего императора Николая II) и балерины Матильды Кшесинской.