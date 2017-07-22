Поклонская собрала сто тысяч подписей против «Матильды»

Депутат Госдумы Наталья Поклонская направила в МВД, Генпрокуратуру и Министерство культуры России сто тысяч обращений граждан, оскорбленных фильмом Алексея Учителя «Матильда». Об этом она написала в своем Facebook.

Поклонская также направила в Генпрокуратуру, Минкультуры и МВД подписанный 37 парламентариями депутатский запрос о принятии мер по недопущению оскорблений религиозных чувств верующих и осквернения православных святынь сюжетной линией картины.

По ее словам, депутатский запрос подписали председатели ряда комитетов Госдумы, заместители председателей комитетов, а также депутаты, представляющие ряд российских регионов. Также Поклонская направила информацию Счетной Палаты о выделении создателям фильма государственного финансирования в сумме 280 миллионов рублей с указанием срока окончательных расчетов до 30 сентября 2017 года.

«Приложение с трудом уместили в 13 коробках», — отметила парламентарий.

Премьера «Матильды» запланирована на 6 октября в Мариинском театре. В широкий прокат картина выйдет 25 октября. В ленте рассказывается об отношениях цесаревича Николая Александровича Романова (будущего императора Николая II) и балерины Матильды Кшесинской.

Скандал вокруг фильма разгорелся в ноябре 2016 года. Поклонская неоднократно просила Генпрокуратуру проверить «Матильду». По словам парламентария, лента оскорбила религиозные чувства граждан России и других стран. Еще не вышедшую картину критиковали и представители РПЦ.