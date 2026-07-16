Белый дом раскрыл главную тему обращения Трампа к нации

Белый дом: Обращение Трампа к нации будет посвящено иностранному вмешательству в выборы

Обращение президента США Дональда Трампа к нации будет посвящено предполагаемому вмешательству других государств в американские выборы. Об этом сообщила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт в ходе брифинга, передает Reuters.

«В 21:00 (4:00 по московскому времени 17 июля — прим. «Ленты.ру») президент Трамп выступит с большим обращением к согражданам, которое будет посвящено защите неприкосновенности наших выборов. Мы призываем всех американцев посмотреть его», — отметила она.

13 июля Трамп заявил, что собирается выступить с обращением к нации.

По данным портала Axios, ключевыми темами его выступления станут конфликт с Ираном и американские выборы 2020 года.