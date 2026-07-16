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20:49, 16 июля 2026Мир

18-летний украинец попался на диверсиях в Польше и поплатился

RMF24: 18-летний украинец оказался под угрозой пожизненного заключения в Польше за саботаж
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Neil Milton / SOPA Images / LightRocket via Getty Images

18-летнему гражданину Украины грозит пожизненное лишение свободы в Польше по обвинениям в диверсионной деятельности в интересах иностранной разведки. Об этом сообщает RMF24.

«18-летний украинец Илья К. может быть приговорен к пожизненному заключению после предъявления ему в Польше обвинения в саботаже... Обвинительное заключение уже передано в районный суд Вроцлава», — сказано в сообщении.

Следователи предъявили украинцу в общей сложности 47 обвинений. По версии прокуратуры, первое из них связано с участием в организованной диверсионно-саботажной группе, которая действовала по поручению иностранной разведки.

Кроме того, его обвиняют в размещении десятков надписей с символикой УПА (УПА — Украинская повстанческая армия, признана экстремистской и запрещена в России) на различных объектах, включая памятники жертвам Волынской резни, здания Польской академии наук и Академии художеств во Вроцлаве.

Также, по версии следствия, на прошлогоднем параде в День польской армии в Варшаве подозреваемый планировал запустить беспилотник над автомобилем, в котором должен был ехать президент страны, однако реализовать задуманное он не успел из-за задержания.

Ранее премьер-министр Польши Дональд Туск призвал украинцев пересмотреть отношение к героизации УПА. «Я рассчитываю на отрезвление с той [украинской] стороны», — сказал политик.

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