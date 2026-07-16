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20:58, 16 июля 2026Экономика

В Госдуме задумались о запрете микрофинансовых организаций

Депутат Миронов предложил заменить МФО государственным микрокредитованием
Анна Харитонова
Анна Харитонова (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Дмитрий Духанин / Коммерсантъ

Микрофинансовые организации (МФО) надо запретить в России и создать вместо них систему государственного микрокредитования, так как попытки навести порядок в этой сфере не улучшают ситуацию. Об этом заявил руководитель «Справедливой России» Сергей Миронов, сообщает «Газета.Ru».

По словам Миронова, его партия уже много лет добивается искоренения в России МФО и коллекторов.

Они грабят и запугивают людей, загоняют их в долговую кабалу, из которой многие не могут выбраться до конца своих дней. Но ни у кого в финансовом блоке и в ЦБ рука не поднимается положить конец этому беспределу, мол, это не соответствует принципам рыночной экономики! Робко пытаются как-то ужесточить контроль, ввести какие-то рейтинги, образумить грабителей. Но горбатого могила исправит!

Сергей Мироновруководитель «Справедливой России»

Качество активов МФО, указал парламентарий, продолжает снижаться: просрочка более 90 дней поднялась до 33,8% — максимума с конца 2023 года, и есть тенденция к продолжению роста. Миронов уверен, что дальше будет только хуже. В связи с этим, отметил он, надо остановить «аттракцион невиданной щедрости для финансовых спекулянтов» и дать старт программе рефинансирования микрозаймов для россиян под 2–3%.

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«И одновременно повышать зарплаты и пенсии с пониманием того, что реальный прожиточный минимум сегодня около 45 тысяч рублей. Тогда у людей появится возможность перестать жить в долг», — заключил парламентарий.

Миронов ранее уже призывал запретить МФО. Он напомнил, что деятельность таких организаций основана на желании заработать на клиентах за счет очень высоких ставок.

МФО с 1 июля обязаны честно и понятно раскрывать клиентам условия займа, не скрывать риски и не проставлять согласие на дополнительные услуги автоматически. Потенциальным заемщикам же придется полностью подтверждать источники своих доходов. Процедура потребует предоставления официальных документов.

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