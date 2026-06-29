Просрочки по микрозаймам в России выросли

«Ведомости»: Доля просрочек по микрозаймам в РФ выросла до максимума с 2023 года

В первом квартале 2026 года доля просроченных более чем на 90 дней микрозаймов в портфеле микрофинансовых организаций (МФО) выросла до 33,8 процента, что стало максимумом с конца 2023 года. Об этом со ссылкой на обзор основных показателей микрофинансовых институтов Банка России пишут «Ведомости».

В денежном выражении объем просрочек достиг 269,05 миллиарда рублей — это более чем на 20 миллиардов больше, чем в предыдущем квартале. Годом ранее этот показатель не превышал 190 миллиардов рублей или 27,5 процента от общего портфеля.

Избежать роста просрочки не удалось даже с помощью ужесточения условий по ПДН (показатель долговой нагрузки — отношение среднемесячных платежей заемщика по всем кредитам к среднемесячному доходу) до 50 процентов.

Директор по развитию бизнеса «Альфа-денег» Надежда Димченко отметила, что принятое решение по ПДН могло повлиять и в обратную сторону. Так, отдельные клиенты МФО, привыкшие брать новые кредиты, чтобы отдать старые, потеряли такую возможность и оказались не в состоянии обслуживать текущие кредиты.

Директор по управлению рисками МФК «Мигкредит» Олег Бердасов, в свою очередь, напомнил, что первый квартал традиционно является сложным для финансовой устойчивости из-за новогодних каникул, роста тарифов ЖКХ и налоговых выплат, поэтому, считает он, сравнивать показатели с последним кварталом 2025-го некорректно.

Ранее сообщалось, что число нелегальных кредиторов в России на рынке микрозаймов в первом квартале 2026 года, по данным Центробанка, выросло на 36 процентов

