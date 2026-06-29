Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
14:39, 29 июня 2026Экономика

Просрочки по микрозаймам в России выросли

«Ведомости»: Доля просрочек по микрозаймам в РФ выросла до максимума с 2023 года
Платон Щукин
Платон Щукин (Редактор отдела «Экономика»)

Фото: Виктор Коротаев / Коммерсантъ

В первом квартале 2026 года доля просроченных более чем на 90 дней микрозаймов в портфеле микрофинансовых организаций (МФО) выросла до 33,8 процента, что стало максимумом с конца 2023 года. Об этом со ссылкой на обзор основных показателей микрофинансовых институтов Банка России пишут «Ведомости».

В денежном выражении объем просрочек достиг 269,05 миллиарда рублей — это более чем на 20 миллиардов больше, чем в предыдущем квартале. Годом ранее этот показатель не превышал 190 миллиардов рублей или 27,5 процента от общего портфеля.

Избежать роста просрочки не удалось даже с помощью ужесточения условий по ПДН (показатель долговой нагрузки — отношение среднемесячных платежей заемщика по всем кредитам к среднемесячному доходу) до 50 процентов.

Директор по развитию бизнеса «Альфа-денег» Надежда Димченко отметила, что принятое решение по ПДН могло повлиять и в обратную сторону. Так, отдельные клиенты МФО, привыкшие брать новые кредиты, чтобы отдать старые, потеряли такую возможность и оказались не в состоянии обслуживать текущие кредиты.

Директор по управлению рисками МФК «Мигкредит» Олег Бердасов, в свою очередь, напомнил, что первый квартал традиционно является сложным для финансовой устойчивости из-за новогодних каникул, роста тарифов ЖКХ и налоговых выплат, поэтому, считает он, сравнивать показатели с последним кварталом 2025-го некорректно.

Ранее сообщалось, что число нелегальных кредиторов в России на рынке микрозаймов в первом квартале 2026 года, по данным Центробанка, выросло на 36 процентов

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В Кремле отреагировали на высказывания Зеленского

    В Белоруссии высказались о контактах с ЕС

    Появилось видео задержания причастных к отравлению компании в Московской области

    Трамп призвал сообщать о нарушениях в продаже бензина

    Младшая дочь Глюкозы высказалась о новом имидже матери

    Трамп анонсировал новые переговоры

    Российские военные дали бой взводу украинских роботов

    От одного аксессуара для смартфона призвали отказаться

    Telegram оштрафовали в России

    Повышенный интерес комаров к некоторым людям объяснили

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok