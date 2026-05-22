В России выросло число черных кредиторов

«Известия»: Рынок микрозаймов в России столкнулся с наплывом черных кредиторов

Число нелегальных кредиторов в России на рынке микрозаймов в первом квартале текущего года, по данным Центробанка (ЦБ), выросло на 36 процентов, так как отрасль оказалась не готова к новым правилам. Об этом пишут «Известия».

С марта этого года все микрофинансовые организации (МФО) должны были использовать Единую биометрическую систему (ЕБС) при дистанционной выдаче займов. Мера вводилась в качестве защиты от мошенников, но привела к противоположному эффекту. Число отказов в микрокредите стало быстро расти, а люди потянулись за деньгами на серый рынок.

Пресс-служба ЦБ признала, что обязательная идентификация через ЕБС оказалась сложным регуляторным изменением. В результате два месяца спустя Банк России объявил мораторий на штрафы за нарушение условий выдачи микрозайма. Санкции начнут действовать только через год — с весны 2027-го. Однако к тому моменту правила по идентификации распространят на все микрокредитные организации.

Основатель финтех-платформы SharesPro Денис Астафьев рассказал, что к концу марта наладить выдачу кредитов с использованием биометрии не смогла ни одна компания.

Генеральный директор Moneyman Артем Быков подтвердил, что проблемами остаются низкая наполненность ЕБС, слабая осведомленность граждан о биометрии и высокая стоимость подключения. По его словам, компаниям на внедрение процедуры необходимы десятки миллионов рублей, но потратить такие деньги готовы далеко не все участники рынка. Эксперт ожидает, что если требования сохранят, то к черным кредиторам уйдут до 15 процентов клиентов МФО.

Астафьев напомнил, что биометрию сдали всего десять миллионов россиян, в то время как клиентская база МФО — 15 миллионов человек. Другими словами, у большинства из них доступа к легальным онлайн-займам просто не остается, и само по себе подключение к ЕБС становится менее привлекательным для кредиторов.

Первый зампред правления АО «Национальный банк сбережений» Мария Бродовская не исключает, что на следующий год Банк России снова смягчит требования, если биометрическая база не будет расти более быстрыми темпами. Иначе объем серого рынка сильно возрастет, а рост числа клиентов даст нелегалам возможность для развития.

Ранее директор департамента финансовой стабильности Банка России Елизавета Данилова признала, что на фоне ужесточения требований к МФО россияне потянулись в ломбарды.