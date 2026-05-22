10:39, 22 мая 2026

Фигуристка Медведева рассказала о самой большой статье расходов

Андрей Стрельцов (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Komsomolskaya Pravda / Globallookpress.com

Фигуристка Евгения Медведева рассказала о самой большой статье расходов. Ее слова приводит YouTube-канал «На личный счет».

«В основном я трачу на еду. На еду я трачу, с моей точки зрения, неприлично много. Потому что для меня важно, чтобы это были те продукты, которые и красивые, и полезные», — отметила Медведева.

Спортсменка рассказала, что старается заказывать фермерские продукты. Кроме того, Медведева призналась, что иногда ей лень готовить, в таких случаях она ходит в рестораны. «Ты берешь такси, садишься, едешь до ресторана, в ресторане хорошо ешь — и не один, скорее всего, а с подружками, с мамой. Наверное, у меня это (самые большие статьи расходов, — прим. «Ленты.ру») такси и еда», — призналась она.

В декабре прошлого года Медведева рассказала о встрече в ресторане с поклонником, который ее разочаровал. Спортсменка была в заведении с подругами, когда к ней подошел мужчина, который сказал, что его бабушка — ее фанатка.

26-летняя Медведева — двукратная чемпионка мира и Европы. На Олимпийских играх-2018 фигуристка завоевала две серебряные медали — в командных соревнованиях и в личном зачете. Она не выступает с 2021 года, но официально о завершении карьеры не заявляла.

