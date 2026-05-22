Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
11:14, 22 мая 2026Мир

Европейцы задали США пугающий вопрос после угроз Трампа

Reuters: В Европе опасались, что США могут применить ядерное оружие против Ирана
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Kent Nishimura / Reuters

Угрозы президента США Дональда Трампа в адрес Ирана вызвали в Европе опасения, что Соединенные Штаты в ходе конфликта на Ближнем Востоке могут применить ядерное оружие. Об этом сообщает агентство Reuters.

«Когда 7 апреля Дональд Трамп предупредил Иран, что "ночью погибнет целая цивилизация", европейский дипломат в Вашингтоне заявил, что его правительство срочно нуждается в ответе на пугающий вопрос: рассматривал ли президент США возможность применения ядерного оружия?» — говорится в публикации.

Как утверждается, европейские правительства немедленно обратились за разъяснениями в Госдепартамент США, однако там не смогли ответить, что имел в виду Трамп и к каким действиям могут привести его слова. Кроме того, по данным агентства, в Европе опасались, что риторикой американского лидера могла бы воспользоваться Россия, чтобы оправдать аналогичные угрозы в отношении Украины.

Ранее Трамп заявил, что ожидает от Ирана правильных ответов по возможной мирной сделке. По его словам, если позиция Исламской Республики не устроит США, они будут готовы действовать.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Орбан и глава МИД Украины встретились и обсудили один вопрос

    Гуменник и Туктамышева подтвердили роман

    В российском регионе ограничили продажу бензина в одни руки

    Российский студент организовал наркопитомник в арендованной квартире

    Стало известно о растущих внутренних проблемах на Украине

    В России рассказали о разработке для лунной АЭС

    В России объяснили заявление главкома ВСУ о переходе к новой военной стратегии

    Европейцы задали США пугающий вопрос после угроз Трампа

    В России изучат риски праворульных машин на дорогах

    Житель Москвы выдавал себя за полицейского и нападал на девушек

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok