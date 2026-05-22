Европейцы задали США пугающий вопрос после угроз Трампа

Reuters: В Европе опасались, что США могут применить ядерное оружие против Ирана

Угрозы президента США Дональда Трампа в адрес Ирана вызвали в Европе опасения, что Соединенные Штаты в ходе конфликта на Ближнем Востоке могут применить ядерное оружие. Об этом сообщает агентство Reuters.

«Когда 7 апреля Дональд Трамп предупредил Иран, что "ночью погибнет целая цивилизация", европейский дипломат в Вашингтоне заявил, что его правительство срочно нуждается в ответе на пугающий вопрос: рассматривал ли президент США возможность применения ядерного оружия?» — говорится в публикации.

Как утверждается, европейские правительства немедленно обратились за разъяснениями в Госдепартамент США, однако там не смогли ответить, что имел в виду Трамп и к каким действиям могут привести его слова. Кроме того, по данным агентства, в Европе опасались, что риторикой американского лидера могла бы воспользоваться Россия, чтобы оправдать аналогичные угрозы в отношении Украины.

Ранее Трамп заявил, что ожидает от Ирана правильных ответов по возможной мирной сделке. По его словам, если позиция Исламской Республики не устроит США, они будут готовы действовать.