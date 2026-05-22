В стране ЕС допустили переговоры с Лавровым

11:58, 22 мая 2026

Новая глава МИД Венгрии Орбан заявила о готовности к встрече с Лавровым
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)
Фото: Jakub Porzycki / Nurphoto / Getty Images

Новая глава МИД Венгрии Анита Орбан выразила готовность к встрече с российским коллегой Сергеем Лавровым, назвав Россию важным региональным игроком. Об этом сообщает Válasz Online.

«Россия является важным региональным игроком, с которым мы стремимся поддерживать прагматические отношения. Если будет тема для обсуждения на уровне глав министерств иностранных дел, разумеется, такая встреча состоится. Почему бы ей не быть?» — отметила дипломат.

11 мая Орбан заявила, что Венгрия не поддержит санкции против России, если они будут нарушать интересы Будапешта. По ее словам, республика будет воздерживаться от вето до последнего момента.

Она также отметила, что новое правительство Венгрии будет стремиться к развитию «открытых и взаимовыгодных» отношений с Россией, которая играет важную роль в Европе.

