17:17, 25 декабря 2025Спорт

Медведева рассказала о разочаровавшем ее поклоннике в ресторане

Андрей Стрельцов
Андрей Стрельцов (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Alexey Belkin / NEWS.ru / Globallookpress.com

Российская фигуристка Евгения Медведева на своем канале в YouTube рассказала о встрече в ресторане с поклонником, который ее разочаровал.

Спортсменка рассказала, что была в заведении с двумя подругами. С обеими попытались познакомиться и взять номер телефона молодые люди, прислав им за столик бутылку вина и десерт.

«И я сижу. Проходит 15 минут — ко мне подходит действительно симпатичный, очень молодой, классный человек. И такой: "Девушка, здравствуйте! А можно с вами сфотографироваться? Моя бабушка — ваша фанатка"», — рассказала Медведева.

26-летняя Медведева — двукратная чемпионка мира и Европы. На Олимпийских играх-2018 фигуристка завоевала две серебряные медали — в командных соревнованиях и в личном зачете. В 2021 году она объявила, что фактически завершила карьеру.

