Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Новости спорта
ВсеСтавкиФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоспортЗОЖ и фитнесОлимпиада
11:23, 22 мая 2026Спорт

Гуменник и Туктамышева подтвердили роман

Фигуристы Петр Гуменник и Елизавета Туктамышева подтвердили роман
Андрей Стрельцов
Андрей Стрельцов (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: @liza_tuktik

Российские фигуристы Петр Гуменник и Елизавета Туктамышева подтвердили роман. Они поделились совместными фотографиями на страницах в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

Гуменник выложил снимок, где они с Туктамышевой позируют на фоне водопада. Фигуристка поделилась серией фото из разных мест в США, где они в данный момент находятся.

Гуменнику 24 года, Туктамышевой — 29 лет. В США фигурист проходит стажировку у американского тренера Рафаэля Арутюняня, а Туктамышева его сопровождает.

Гуменник — чемпион России-2026. Он принимал участие в Олимпийских играх в Италии, заняв шестое место в соревнованиях одиночников.

Туктамышева — чемпионка мира и Европы 2015 года. В 2021-м она завоевала серебро мирового первенства в одиночном катании. В прошлом году спортсменка объявила о завершении карьеры.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Зеленский прокомментировал атаку ВСУ на Ярославскую область

    Названы три «золотых» напитка для мозга

    Иностранку задержали в аэропорту России за серебро в рюкзаке

    Россия взяла под контроль крупный населенный пункт в Запорожской области

    Бывшего бойца UFC депортировали из России

    Вертолеты армии США MH-47G станут заправщиками

    «Мисс мира-2008» появилась в Каннах в наряде российского бренда

    Названы цели группового и массированных ударов российских войск

    В Минобороны раскрыли детали применения ВСУ для атак ракет большой дальности

    Российские войска взяли под контроль населенный пункт в Запорожской области

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok