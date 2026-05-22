10:35, 22 мая 2026

Врачи подсказали самый точный метод измерения артериального давления

Врачи Сампер и Марин: Давление надо измерять три раза с интервалом в одну минуту
Илья Пятыго (редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: BongkarnGraphic / Shutterstock / Fotodom  

Врачи Паула Сампер и Хавьер Марин подсказали метод измерения артериального давления, благодаря которому можно получить максимально точные результаты. Их рекомендацию приводит издание HuffPost.

Как пояснили медики, артериальное давление надо измерять три раза подряд с интервалом в одну или две минуты. Самым точным показателем, по их словам, является среднее значение второго и третьего измерений.

Специалисты призвали использовать исключительно сертифицированные тонометры. Одной из самых распространенных ошибок при измерении артериального давления они назвали проведение процедуры в состоянии стресса. Тревога и даже беспокойство по поводу самого результата могут временно повысить показатели, предупредили врачи.

Ранее кардиолог Ася Эсембиева рассказала о губительных для сердца привычках. Она подчеркнула, что чрезмерное употребление кофе негативно влияет на этот орган.

