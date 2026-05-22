Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
10:50, 22 мая 2026Экономика

Российские таксисты пожаловались на снижение прибыли

«Ъ»: Таксопарки пожаловались на падение прибыли из-за сложности с повышением цен
Платон Щукин
Платон Щукин (Редактор отдела «Экономика»)

Фото: Дмитрий Ермаков / «Лента.ру»

Большинство организаторов таксомоторных перевозок в России столкнулись с ухудшением финансовых и операционных показателей в 2026 году. Об этом со ссылкой на опрос, проведенный в мае текущего года Национальным советом такси, пишет «Коммерсантъ».

О снижении выручки рассказал 81 процент респондентов, на падение чистой прибыли пожаловались 90 процентов, а на рост кредиторской и налоговой нагрузки — 60 и 69 процентов соответственно.

Руководитель таксопарка NEXT Евгений Ермолаев рассказал, что таксомоторная отрасль столкнулась с худшими за всю историю условиями работы. В такси «Максим» сетуют, что расходы таксопарков растут быстрее, чем платежеспособность клиентов, из-за чего поднять цены на поездку до экономически обоснованного уровня невозможно.

«Если полностью переложить новые затраты в цену поездок, спрос начнет снижаться и возить будет некого», — объяснили в перевозчике.

Член правления Национальной ассоциации таксопарков, глава таксопарка «Такси+» Станислав Антонов не исключил, что до конца года не доживут 30-40 процентов парков такси. К этому приведет рост стоимости автомобилей, лизинга, ремонта и страхования.

Исполнительный директор Национального совета такси Наталия Лозинская считает, что финансовую нагрузку на перевозчиков могли бы снизить отраслевые субсидии и налоговые преференции, а также расширение вступившего в силу в марте этого года перечня автомобилей, которые разрешается использовать при организации перевозок.

Между тем глава Объединения самозанятых России Иван Литвинов рассказал, что таксисты постепенно начинают уходить в тень. Пассажиры и водители договариваются о поездках напрямую через соседей, локальные группы и мессенджеры. По его оценке, за последние полтора года количество подобных чатов выросло почти в три раза.

Ранее сообщалось, что в России могут запретить резко повышать размер повышающего коэффициента при формировании тарифов такси в период непогоды и чрезвычайных ситуаций.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Орбан и глава МИД Украины встретились и обсудили один вопрос

    Бьянка возмутилась отказом мужчин платить за женщин

    Раскрыто число предотвращенных в России терактов за 2026 год

    На Западе оценили сохранность российского ЯО в Белоруссии

    Российский боец дважды выходил после взрывов на СВО без единого ранения

    В России резко выросло число ввезенных машин из одной страны

    В Раде рассказали о подготовке к отстранению Зеленского

    Российские таксисты пожаловались на снижение прибыли

    В российском регионе неизвестные с оружием напали на подростка

    Рютте высказался об изменении роли США в НАТО

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok