Российские таксисты пожаловались на снижение прибыли

«Ъ»: Таксопарки пожаловались на падение прибыли из-за сложности с повышением цен

Большинство организаторов таксомоторных перевозок в России столкнулись с ухудшением финансовых и операционных показателей в 2026 году. Об этом со ссылкой на опрос, проведенный в мае текущего года Национальным советом такси, пишет «Коммерсантъ».

О снижении выручки рассказал 81 процент респондентов, на падение чистой прибыли пожаловались 90 процентов, а на рост кредиторской и налоговой нагрузки — 60 и 69 процентов соответственно.

Руководитель таксопарка NEXT Евгений Ермолаев рассказал, что таксомоторная отрасль столкнулась с худшими за всю историю условиями работы. В такси «Максим» сетуют, что расходы таксопарков растут быстрее, чем платежеспособность клиентов, из-за чего поднять цены на поездку до экономически обоснованного уровня невозможно.

«Если полностью переложить новые затраты в цену поездок, спрос начнет снижаться и возить будет некого», — объяснили в перевозчике.

Член правления Национальной ассоциации таксопарков, глава таксопарка «Такси+» Станислав Антонов не исключил, что до конца года не доживут 30-40 процентов парков такси. К этому приведет рост стоимости автомобилей, лизинга, ремонта и страхования.

Исполнительный директор Национального совета такси Наталия Лозинская считает, что финансовую нагрузку на перевозчиков могли бы снизить отраслевые субсидии и налоговые преференции, а также расширение вступившего в силу в марте этого года перечня автомобилей, которые разрешается использовать при организации перевозок.

Между тем глава Объединения самозанятых России Иван Литвинов рассказал, что таксисты постепенно начинают уходить в тень. Пассажиры и водители договариваются о поездках напрямую через соседей, локальные группы и мессенджеры. По его оценке, за последние полтора года количество подобных чатов выросло почти в три раза.

Ранее сообщалось, что в России могут запретить резко повышать размер повышающего коэффициента при формировании тарифов такси в период непогоды и чрезвычайных ситуаций.