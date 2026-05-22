Доктор Мясников призвал россиян обратиться к врачу при одном виде синяков

Врач Мясников заявил, что опасения должны вызывать синяки на туловище

Врач общей практики и телеведущий Александр Мясников в эфире программы «О самом главном» призвал россиян обратиться к специалисту при одном виде синяков. Выпуск передачи доступен на платформе «Смотрим».

«Очень важно понимать, где у нас синяки. Если синяки на руках, ногах, голени, то их многие врачи вообще не учитывают. Считается, что ты шла, задела руку обо что-то, ногой зацепилась, не заметила — вот синяк», — рассказал Мясников.

Доктор добавил, что опасения должны вызвать синяки на туловище, которые возникли без причины. Если синяков больше пяти, а их размер составляет больше одного сантиметра, то нужно срочно обратиться к врачу, подчеркнул он.

По его словам, это может указывать на проблемы с печенью или дефицит витамина С. Кроме того, синяки могут возникать из-за частого приема обезболивающих.

