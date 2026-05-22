Бывшего бойца UFC депортировали из России

12:25, 22 мая 2026Спорт

Бывшего бойца UFC Леонардо Гимараеша депортировали из России перед поединком
Андрей Стрельцов (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: @leoleleco_officially

Бывшего бойца Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Леонардо Гимараеша депортировали из России перед поединком. Об этом сообщает Sport24.

23 мая бразильский спортсмен должен был провести бой с россиянином Амирханом Гулиевым на турнире NFL 4 в Ингушетии. О причинах депортации иностранца из России не сообщается. Поединок должен был возглавить турнир, теперь главным станет бой Сулима Бисултанова и Артема Рофаля.

44-летний Гимараеш выступает в смешанных единоборствах (ММА) с 2005 года. В 2016 году бразилец принял участие в двух поединках в UFC, проиграв оба. Всего за карьеру он провел 31 бой, в его активе 15 побед при 14 поражениях. Один поединок с его участием завершился вничью, еще один был признан несостоявшимся.

Летом прошлого года азербайджанского бойца MMA Джавида Рзаева, назвавшего российского спортсмена русской свиньей, лишили гражданства России и депортировали из страны. Инцидент, за который наказали Рзаева, произошел в июле 2024 года на турнире организации Hardcore FC.

