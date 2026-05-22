13:08, 22 мая 2026Путешествия

Пассажир попытался открыть дверь самолета в небе и набросился на попутчика

PYOK: Пассажир United Airlines напал на попутчика во время рейса в Гватемалу
Александра Статных (Редактор отдела «Путешествия»)

Фото: Dinesh chug / Shutterstock / Fotodom

Пассажир авиакомпании United Airlines устроил дебош и набросился на попутчика, вынудив пилотов изменить маршрут. Об этом сообщил портал Paddle Your Own Kanoo (PYOK).

Инцидент произошел 21 мая во время рейса из Ньюарка, США, в Гватемалу. Когда Boeing 737 находился в небе, клиент авиаперевозчика попытался открыть входную дверь. «На высоте 30 тысяч футов (9,1 тысячи метров) открыл дверь 2L, а затем напал на другого пассажира», — сказал пилот диспетчеру.

Командир воздушного судна принял решение об экстренной посадке в авиагавани Вашингтона. Самолет приземлился без происшествий, о пострадавших информации нет.

Ранее самолету с пассажирами запретили садиться в США из-за лихорадки Эбола. Лайнер летел из Парижа, Франция. Незадолго до захода на посадку появилась информация, что на борту находится человек, который был в стране Африки.

