Пассажир попытался открыть дверь самолета в небе и набросился на попутчика

Пассажир авиакомпании United Airlines устроил дебош и набросился на попутчика, вынудив пилотов изменить маршрут. Об этом сообщил портал Paddle Your Own Kanoo (PYOK).

Инцидент произошел 21 мая во время рейса из Ньюарка, США, в Гватемалу. Когда Boeing 737 находился в небе, клиент авиаперевозчика попытался открыть входную дверь. «На высоте 30 тысяч футов (9,1 тысячи метров) открыл дверь 2L, а затем напал на другого пассажира», — сказал пилот диспетчеру.

Командир воздушного судна принял решение об экстренной посадке в авиагавани Вашингтона. Самолет приземлился без происшествий, о пострадавших информации нет.

