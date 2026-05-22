Варламов назвал источник гигантских проблем в эмиграции

Блогер Варламов назвал проблемы со здоровьем главным источником трат в эмиграции

Блогер Илья Варламов (внесен Минюстом РФ в реестр иноагентов; внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) назвал главный источник расходов и гигантских проблем в эмиграции. Его он раскрыл в видео, доступном на YouTube.

Блогер заявил, что после переезда главной причиной финансовых трат могут стать проблемы со здоровьем. По его словам, многие люди, планирующие уехать из России, рассчитывают, что после переезда они будут обращаться к врачам в новой стране. Варламов призвал не делать так и лечиться в России.

«Если что-то, что вы откладывали, что можно сделать сегодня, например, те же самые зубы, потому что в новой стране — это главные расходы. И это гигантские проблемы, особенно в Европе и в Америке», — предупредил блогер.

Ранее Варламов рассказал, что захотел снять статус иностранного агента у ведуньи в Африке. Он в шутку предположил, что ему сразу нужно было обращаться за помощью к шаману, а не к юристам.