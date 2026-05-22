В России нашли способ заставить банкоматы работать без интернета

Глава ЦБ Набиуллина сообщила о возможности работы банкоматов в РФ без интернета

Минцифры и операторы связи в России проработали технические решения для того, чтобы обеспечить работу платежных терминалов и банкоматов без мобильного интернета. Об этом на VIII Съезде Ассоциации банков России заявила председатель Центробанка Эльвира Набиуллина, передает РИА Новости.

В настоящее время проводится апробация разработанного способа. Сроки его повсеместного внедрения глава регулятора не обозначила. «Я думаю, это значительную часть проблемы будет решать», — заключила Набиуллина, имея в виду сообщения о сбоях в работе ряда терминалов при отключении мобильного интернета.

Ранее аналитический центр «Чек Индекс» компании «Платформа ОФД» (крупнейший в стране оператор фискальных данных, принимающий чеки с каждой третьей кассы) подсчитал, что в апреле доля расчетов в наличных достигла 30 процентов от числа всех платежных операций в России.

Эксперты называют проблемы с мобильным интернетом, из-за которых в торговых точках могут не проходить платежи через терминалы, а снять средства с ближайшего банкомата оказывается невозможным, одной из главных причин роста популярности бумажных денег. Другим значимым фактором могло стать желание бизнеса снижать издержки на эквайринг, на фоне чего продавцы просят клиентов выбирать наличный способ оплаты.