15:55, 22 мая 2026Экономика

В Банке России объяснили требование немедленно исполнить решение по иску к Euroclear

Дело о немедленном исполнении решения по иску ЦБ к Euroclear рассмотрят 26 мая
Дмитрий Воронин

Фото: Konstantin Kokoshkin / Globallookpress.com

В Центробанке (ЦБ) РФ объяснили подачу заявления о приведении к немедленному исполнению решения суда по иску регулятора к бельгийскому депозитарию Euroclear действиями и заявлениями представителей Брюсселя по поводу возможного использования российских активов. Об этом сообщает «Интерфакс», уточняя, что соответствующее требование Арбитражный суд Москвы рассмотрит 26 мая.

«Считаем необходимым принять незамедлительные действия по защите интересов Банка России, в том числе учитывая продолжающиеся незаконные действия в отношении суверенных активов и заявления официальных лиц ЕС», — цитирует агентство пресс-службу ЦБ.

Столичный арбитраж на прошлой неделе удовлетворил иск российского регулятора к Euroclear в полном объеме. Депозитарий отказался исполнять это решение, после чего ЦБ обратился в тот же суд с новым заявлением.

Требования в размере примерно 200 миллиардов евро, которые были удовлетворены, сложились из реального ущерба в размере 181,5 миллиарда евро и упущенной выгоды в размере 18,6 миллиарда.

