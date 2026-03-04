Реклама

13:41, 4 марта 2026Экономика

Иск Банка России к Euroclear начали рассматривать в закрытом режиме

Процесс по иску Банка России к Euroclear продолжится 10 апреля
Дмитрий Воронин

Фото: Natalia Shatokhina / NEWS.ru / Globallookpress.com

Арбитражный суд Москвы начал рассмотрение иска Центробанка (ЦБ) РФ к бельгийскому депозитарию Euroclear о взыскании 18,2 триллиона рублей (примерно 200 миллиардов евро). Об этом сообщает «Интерфакс».

Процесс идет в закрытом режиме. Следующее заседание назначили на 10 апреля, рассказал журналистам один из его участников.

Сумма требований в рамках поданного Банком России в декабре иска сложилась из реального ущерба в размере 181,5 миллиарда евро и упущенной выгоды в размере 18,6 миллиарда, указывает агентство со ссылкой на источник, знакомый с текстом заявления.

Накануне, 3 марта, также стало известно, что ЦБ обратился в суд ЕС, где намерен оспорить регламент Евросоюза, позволяющий осуществить бессрочную заморозку активов российского регулятора. Комментируя подачу заявления, в Центробанке, в частности, указали, что исключение возможности судебной защиты нарушенных прав на активы нарушает базовые и неотъемлемые права на доступ к правосудию, неприкосновенность собственности, принцип суверенного иммунитета государств и их центральных банков, гарантированные международными договорами и европейским правом.

