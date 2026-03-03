Банк России обратился в европейский суд

ЦБ РФ оспорил в суде Евросоюза решение о бессрочной блокировке его активов

Центробанк (ЦБ) РФ обратился в Общий суд Евросоюза (ЕС) с заявлением об оспаривании регламента Совета ЕС, в рамках которого в декабре 2025 года было принято решение о бессрочной заморозке российских активов. Об этом говорится в пресс-релизе регулятора.

В Банке России отметили, что указанным регламентом, в частности, была исключена возможность судебной защиты нарушенных прав на активы, в том числе путем приведения в исполнение любых судебных решений, что нарушило базовые и неотъемлемые права на доступ к правосудию, неприкосновенность собственности, принцип суверенного иммунитета государств и их центральных банков, гарантированные международными договорами и правом ЕС. Также в российском ЦБ указали, что оспоренный регламент ЕС был принят не единогласно, а большинством голосов, что противоречит требованиям статьи 215 Договора о функционировании Европейского союза.

Заявление, которое в ЦБ назвали «продолжением работы по оспариванию незаконных действий ЕС», было подано 27 февраля.

Вскоре после того, как было принято решение о бессрочной заморозке активов РФ, что Брюссель представил альтернативой их изъятию, от которого отказались в последний момент, Центробанк РФ подал в Арбитражный суд города Москвы иск к депозитарию Euroclear на 18,2 триллиона рублей. Глава регулятора Эльвира Набиуллина после этого заявила, что отзывать его не планируется. Ближайшее заседание по иску должно состояться в среду, 4 марта.